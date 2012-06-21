У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів Украни від 11 січня 2018 р. № 1-р «Про перенесення робочих днів у 2018 році».
Згідно з розпорядженням, з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року Кабінет Міністрів рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2018 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.