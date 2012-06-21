Твори, подані на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2018 рік.
У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»:
1. Тетяна Майданович «Країна Українія» (ТОВ «Видавництво «Криниця»)
2. Василь Шаройко «Кмітливі діти» (ТОВ «Інформаційний центр «Репортер»)
3. Юлія Драгун «Щасливою бути — це доля» (Львівське відділення ТОВ «Українська асоціація письменників художньо-соціальної літератури»)
4. Микола Джміль (літературний псевдонім Миколи Сергієнка) «Коло» (ПП «КОЛО»)
5. Валентина Семеняк «Бурмотійко і Даринка» (ТОВ «Джура»)
6. Людмила Шутько (літературний псевдонім Людмили Мхітарян) «Чи є душа у дерева?» (ГО «Чернігівський інтелектуальний центр», Міжнародна літературно-мистецька Академія України)
7. Людмила Шутько (літературний псевдонім Людмили Мхітарян) «Гуртожиток у лісі» (ГО «Чернігівський інтелектуальний центр», Міжнародна літературно-мистецька Академія України)
8. Тетяна Вікторова «Бързият охлюв» («Швидкий равлик») у перекладі на болгарську мову (ВБО «Український фонд культури імені Бориса Олійника»)
9. Тетяна Вікторова «Поле златни глухарчета» («Поле золотих кульбабок») у перекладі на болгарську мову (ВБО «Український фонд культури імені Бориса Олійника»)
10. Василь Лило «Буськи радість принесли» (Львівська організація Національної спілки письменників України)
11. Василь Прухницький «Походеньки жабеняти Яреми» (Львівська організація Національної спілки письменників України)
12. Дара Корній «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи» (ТОВ «Видавництво «Віват»)
13. Анастасія Нікуліна «Зграя» (ТОВ «Видавництво «Віват»)
14. Наталія Матолінець «Гессі» (ТОВ «Видавництво «Віват»)
15. Аліна Штефан «Шафа під сливою» (ТОВ «Видавництво «Віват»)
16. Оксана Лущевська «Безхвоста» (ТОВ «Видавництво «Віват»)
17. Микола Возіянов «Козацькі чайки» (ФОП Федорко М.Ю.)
18. Олександр Прилуцький «Таємниця старого zeszytu» (Підприємство «ІнтролігаТОР» ЧООГОЛОМ «День»)
19. Олександр Прилуцький «Веснуха» (Підприємство «ІнтролігаТОР» ЧООГОЛОМ «День»)
20. Лідія Повх «Різьбив майстер колисочку» (Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України)
21. Людмила Дасів, Аліна Муратова «Веселка» (Підприємство «Центр трудової реабілітації інвалідів «Друкарський дім»)
22. Олена Горобець «Киця з Кропивницького» (ТОВ «Імекс-ЛТД»)
23. Таїсія Щерба «Весела мозаїка» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради)
24. Таїсія Щерба «Розумне кошеня» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради)
25. Таїсія Щерба «Квітковий дивосвіт» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради)
26. Тіна Керрол-Мариниченко «Доблесть ацтеків» (ТОВ «Видавництво «САМІТ-КНИГА»)
27. Юлія Чернінька «Лицар Смарагдієвого ордену» (ТОВ «Видавництво «САМІТ-КНИГА»)
28. Микола Гаєвий «Сонячний зайчик» (БО «Покутський фонд імені Леся Гринюка») не допускається до участі у конкурсі на здобуття Премії відповідно до п. 2 Положення про Премію, затвердженого постановою КМУ від 14.01.2004 № 32.
29. Микола Гаєвий «Цікавий дивосвіт» (БО «Покутський фонд імені Леся Гринюка»)
30. Микола Гаєвий «Веселка на долонях» (БО «Покутський фонд імені Леся Гринюка»)
31. Микола Гаєвий «Пізнавально-загадкова абетка» (БО «Покутський фонд імені Леся Гринюка»)
32. Людмила Волок «Пригоди Лапунчика та Хрюндика» (Видавництво «Талант» (структурний підрозділ ПП «Юнісофт»)
33. Еліна Заржицька «Морські пригоди» (Видавництво «Талант» (структурний підрозділ ПП «Юнісофт»)
34. Кузько Кузякін (літературний псевдонім Дмитра Кузьменка) «Абобаль-Ябобаль» (Видавництво «Талант» (структурний підрозділ ПП «Юнісофт»)
35. Лана Ра (творчий псевдонім Світлани Конощук) «Як розвеселити Самотність» (ТОВ «Новаторфільм»)
36. Іван Андрусяк «Зайчикова книжечка» (ТОВ «Фонтан Казок»)
37. Іван Андрусяк «Третій сніг» (ТОВ «Фонтан Казок»)
38. Віталій Кириченко «Багато веселих історій» (ТОВ «Час майстрів»)
39. Валентина Процун «Новорічна чудасія» (Кіровоградське обласне літературне об’єднання «Степ» імені В. О. Погрібного)
40. Сергій Коломієць «Совість землі» (ПП «Художньо-рекламне агентство «Дивосвіт»)
41. Сергій Лоскот «Таємне завдання капітана Кепа» (ТОВ «Видавництво «Ранок»)
42. Ольга Голубєва «Неймовірні пригоди Мандарини Сергіївни» (ТОВ «Видавництво «Ранок»)
43. Наталія Дев’ятко «Легенда про юну Весну» (Дніпровський міський комунальний заклад культури «Централізована система публічних бібліотек для дорослих»)
У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»:
1. Тетяна Вікторова «Швидкий равлик» в художньому оформленні Наталії Нечай (Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд культури імені Бориса Олійника»)
2. Тетяна Вікторова «Поле золотих кульбабок» в художньому оформленні Наталії Нечай (Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд культури імені Бориса Олійника»)
3. Валентина Семеняк «Баба Сяба» в художньому оформленні Лесі Носихіної (ТОВ «Джура»)
4. Сергій Товстенко «Ремонт Летючих Чудес» в художньому оформленні Михайла Александрова (ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»)
5. Світлана Дорошева, Ольга Черепанова «Велетень прокинувся» в художньому оформленні Ольги Дегтярьової (ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»)
6. Ольга Черепанова «Хоробрі зайці у джунглях» в художньому оформленні Анни Сарвіри (ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»)
7. Сергій Коломієць «Совість землі» в художньому оформленні Марії Панченко (Полтавська обласна організація Національної спілки художників України)
8. Петро Мельник «Дивовижна подорож Соні й Асі до Скандинавії» в художньому оформленні Федора Лагна (ТОВ «Імекс-ЛТД»)
9. Петро Мельник «Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього Єгипту» в художньому оформленні Федора Лагна (ТОВ «Імекс-ЛТД»)
10. Даніель Пеннак «Око вовка» в художньому оформленні Олега Петренка-Заневського (ТОВ «Час майстрів»)
11. Аня Хромова (творчий псевдонім Анни Флейтман) «Титепетль сердиться» в художньому оформленні Ірени Панаріної (творчий псевдонім Ірини Панаріної (Сільвестрової) (ТОВ «Видавництво «Ранок»)
12. Таїс Золотковська (творчий псевдонім Таїсії Золотковської (Перської) «Чотири зуби» в художньому оформленні Вероніки Котик (ТОВ «Видавництво «Ранок»)
13. «Велике серце» автора та ілюстратора Віталія Бугари (ТОВ «Видавництво «Ранок»)
У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»:
1. «Мене прислав доктор Хоу» (за п’єсою В. Гібсона) Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках». Творчий колектив у складі: режисер Юрій Лізенгевич, сценограф Олег Татаринов, виконавиця головної ролі Хелен, актриса Христина Микитин
2. «Як врятувати Мережину» Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру (м. Сєвєродонецьк). Автор сценарію — дитяча письменниця, драматургиня, художниця Лана Ра (творчий псевдонім Світлани Конощук)
3. «Король Лев» Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Режисер-постановник Артур Прокоп’єв
4. «Лисичка, Котик і Півник» (за п’єсою Олександра Олеся) Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки. Творчий колектив у складі: режисер-постановник Галина Савчин, сценографія, ляльки, костюми Дар’я Кушніренко, композитор Віталій Маник
5. «Ангелик, що загубив зірку» Чернігівського обласного театрально-видовищного дитячого (лялькового) театру ім. О. П. Довженка. Творчий колектив у складі: автор сценічної редакції, режисер-постановник Віталій Гольцов, сценограф Олена Загребіна, актори театру Ігор Маджуга, Роман Маджуга, Антон Шеремок
6. «Порцеляновий кролик» Комунального закладу культури «Дніпровський міський драматичний молодіжний театр «Віримо!». Переклад українською, сценічний переклад та постановка Варвари Корніленко
У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва»:
1. Анімаційний фільм «Причинна» кінокомпанії «МаГіКа-фільм». Автор сценарію, режисер та художник-постановник Андрій Щербак