14 грудня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції за координації Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної презентували звіт за результатами проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) – селф-скринінгу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна стала першою державою, де селф-скринінг був проведений до офіційного скринінгу Європейської Комісії.

Оцінка проводилася у декілька етапів протягом 6 місяців і дала змогу визначити стан адаптації законодавства України до права ЄС, виявити невідповідності та прогалини, які необхідно усунути в межах переговорів та підготовки до вступу в ЄС.

Більше 80 органів державної влади, державних установ, міжнародних проектів та громадських організацій були залучені до проведення масштабної аналітичної експертизи українського законодавства на предмет його відповідності праву ЄС.

Загалом опрацьовано близько 28 тисяч актів права ЄС.

За результатами селф-скринінгу, на даному етапі 2739 актів права ЄС підлягають подальшій повній та/або частковій імплементації. Ще 1625 актів права ЄС повністю імплементовано в українське законодавство. Понад 23 тис. актів права ЄС, за попередньою оцінкою, не потребують імплементації у ході переговорного процесу.

Наразі, за результатами проведеної первинної оцінки, найбільша кількість актів права ЄС, що вже повністю імплементовані в українське законодавство, міститься в таких розділах: «Митний Союз» (742 акти), «Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика» (80 актів), «Захист прав споживачів та охорона здоров’я» (67 актів), «Статистика» (245 актів), «Зовнішні відносини» (160 актів).

Найбільша кількість актів права ЄС, що підлягають подальшій повній та/або частковій імплементації, міститься в таких розділах: «Транспортна політика» (399 актів), «Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика» (304 акти), «Свобода підприємництва і надання послуг» (263 акти), «Фінансові послуги» (216 актів), «Свобода руху товарів» (289 актів).