Сотні звернунь зроблено до депутатів Запорізької міської ради від пересічних запоріжців з проханням зменшити орендну плату за земельніф ділянки, які не є прибутковими. Це, зокрема, гаражні, дачні, садівничі товариства тощо. Депутати погодилися з думкою пересічних громадян. Це питання буде винесено на розгляд найближчої сесії міськради. Тож розмір орендної плати становитиме 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки землі.
— У 2015 році були внесені зміни до Податкового кодексу, згідно з якими орендна плата становить не менше трьох відсотків, — говорить начальник управління з питань земельних відносин Запорізької міськради Юлія Сколібог. — Протягом минулого року законодавчих основ для зменшення цієї платні не було.
Міськрада зверталася до Кабміну з проханням розглянути зміни, які б відкрили можливості врегулювати процедуру. У кінці минулого року були внесені зміни до Податкового кодексу та був підготовлений новий проект рішення. Неприбутковим пільговим категоріям, а саме житловим будинкам ОСББ, садовим товариствам, гаражним кооперативам ставку три відсотки зменшать у сто разів, і вона становитиме 0,03 відсотка.