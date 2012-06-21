Представники Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області розповіли про новації у галузі. Одним із найпопулярніших проектів Мін’юсту, на думку виконувача обов’язків начальника обл-головтеруправління юстиції Олексія Долгополова, є сервіс отримання свідоцтв у пологовому будинку. Лише з початку 2017 року цією послугою скористалося 3503 родини в Запорізькій області. Зараз можна не лише отримати свідоцтво про народження, а й зареєструвати дитину, й оформити державну допомогу при народженні дитини, не виходячи з пологового будинку.
Раніше подати документи на отримання допомоги можна було лише в паперовому вигляді під час особистого відвідання відділів соцзахисту. Завдяки онлайн-сервісу запроваджено принципово новий рівень обслуговування. Всі необхідні документи можна подати в будь-який зручний час — 24 години на добу, сім днів на тиждень через інтернет. Відтепер не потрібна копія свідоцтва про народження дитини — працівники управлінь соцзахисту самі перевіряють наявність відповідного свідоцтва у реєстрі актів цивільного стану. Таким чином, батьки новонароджених малюків можуть отримати фактично весь спектр юридичних послуг.
Не менший інтерес у запоріжців викликає послуга «Шлюб за добу», що стартував у регіоні 6 квітня й починає набирати популярності. Цей проект передбачає відхід від старих норм, за якими молодята, подавши заяву, повинні чекати щонайменше 30 діб. Переваги послуги «Шлюб за добу» — це реєстрація шлюбу в час та у місці, обраному нареченими, відсутність необхідності звернення в ДРАЦС, залучення до організації реєстрації шлюбу суб’єктів господарювання публічного права. Вже 41 пара в Запорізькій області встигла створити родину за добу.
До вже звичних сервісів Мін’юсту найближчим часом планують додати понад 20 нових, серед яких: державна реєстрація громадських організацій без статусу юрособи, подача електронної заяви на реєстрацію національних та міських ЗМІ, держреєстрація припинення громадських об’єднань зі статусом юрособи та підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання (відмови від такого статусу), подача електронної заяви до органів соцзахисту населення про призначення допомоги при народженні дитини і подання електронних заяв про держреєстрацію шлюбу, інших актів цивільного стану (зміна імені, розірвання шлюбу, смерть), платне отримання електронних витягів із Держреєстру актів цивільного стану громадян, оплата держмита тощо.
За даними Олексія Долгополова, одним із пріоритетів діяльності у 2017 році Мін’юст визначив подальший розвиток електронних сервісів та запровадження системи електронної ідентифікації користувачів.
«Відтак українці й запоріжці зокрема мають змогу отримувати послуги без черг та бюрократичних перепон, а то й хабарів, у режимі онлайн, — зазначив Олексій Долгополов. — За статистикою, в найбільш прогресивних країнах світу до 90% громадян користуються державними послугами саме в онлайн-режимі. Тепер і у нас послуги можна отримати, перебуваючи вдома, кафе чи офісі».