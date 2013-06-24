Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), міжурядова організація, що базується в Німеччині, зупиняє співпрацю з росією.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Як зазначається, спеціальна рада держав-членів EUMETSAT під час засідання вирішила негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів і призупинити двосторонню угоду про співпрацю з провідним метеорологічним агентством росії, включаючи весь обмін даними та навчальні заходи.
Речник EUMETSAT відмовився розповісти, що стало причиною такого рішення.
Загалом 21 користувач отримував дані організації в росії.
Організація керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутникових каналів, в деяких випадках майже миттєво, серед одержувачів.
У вівторок Reuters написало, що Росія продовжує отримувати майже миттєві метеорологічні дані від західних та інших урядів, які, на думку експертів зі зброї, можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атаки в Україні.
За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, у військовому контингенті рф виявлена присутність фахівців-хіміків, що може свідчити про підготовку хімічної атаки проти України.