Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Миронівської селищної ради Бахмутського району на Донеччині не уник відповідальності за організацію і проведення у 2014 році незаконного «референдуму» – суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник, використовуючи службове становище, всіляко сприяв антиукраїнським заходам. Зокрема він скликав позачергову сесію селищної ради і агітував депутатів надати приміщення для антиконституційного «референдуму», на якому люди мали проголосувати за від’єднання від України та за «державну самостійність Донецької області». Також голова організував діяльність «виборчих дільниць» і розподілив обов’язки між іншими активними учасниками цього нелегітимного дійства. Протиправну діяльність голови підтверджують речові докази – документи, засоби комунікації тощо, які правоохоронці під час слідчих дій знайшли за місцем роботи чиновника.
Артемівський міський суд визнав винним зловмисника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), а Донецький апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.