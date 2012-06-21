Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
Жительку Краматорська на Донеччині за посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави (ч.2. ст. 110 КК України) засуджено до 5 років позбавлення волі. Причому реальний строк покарання за скоєне став можливим завдяки касаційному кримінальному суду Верховного суду, який підтримав правову позицію прокуратури Донецької області. Тим більше, що попередньо судом було встановлено наступне: у травні 2014 року згадана жінка – голова так званої дільничної виборчої комісії, самовільно створеної в Краматорську, організувала роботу для проведення незаконного референдуму щодо визнання самостійності самопроголошеної «ДНР».
«У грудні 2018 року Краматорським міським судом особу визнано винною у скоєнні злочину та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки. Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратурою подано апеляційну скаргу, яку донецьким апеляційним судом задоволено та особі призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Наразі касаційну скаргу, внесену стороною захисту, залишено без задоволення, а вироки без змін» – повідомили в прокуратурі Донецької області.