Червоний захід сонця, що рікою розлився по всьому небосхилу, вдало підкреслює рельєфні постаті вітряків, які споконвіку махають могутніми крилами, працюючи на добро, на життя. Так побачила рідні Водяники студентка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Тетяна Дмитренко. Молода художниця недавно презентувала виставку власних картин «Совин Яр». Експозиція налічує 24 мистецькі твори. Більша частина полотен — краєвиди рідного села, є серед них і поетичний осінній березовий гай, і сніжний зимовий пейзаж, і ніжний букет літніх квітів. Мимоволі згадуєш вірші відомої поетеси:
Ось волошки — сонні трошки,
Синім шовком шиті,
Ясноокі, чисто вмиті,
Розбрелись по житі.
Дівчина тонко відчуває природу, намагається якнайточніше передати на полотні її чистоту, привернути увагу до її визначальної ролі в житті людини. Експозицію розмістила у галереї народного мистецтва голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Мартинова, яка, представляючи роботи, наголосила, що Тетяна Дмитренко — талановита молода художниця, а її перша виставка — це впевнений старт у мистецьке життя.