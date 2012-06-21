Упродовж перших двох тижнів липня ОСББ залучили на енергоефективні заходи майже 20 мільйонів гривень за програмою «теплих» кредитів. Для порівняння: за весь червень на ці цілі згадані організації використали 18,5 мільйона гривень.
«Як бачимо, літо — найсприятливіший період для підготовки до зими. ОСББ виявляють дедалі більше довіри до програми «теплих» кредитів і переконуються в її численних перевагах. Одна з них — гарантована державна фінансова допомога на впровадження енергоефективних заходів, що дає змогу ОСББ заощадити половину й більше коштів», — зазначив голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. Мешканці утеплених багатоповерхівок у подальшому значно менше сплачують за комунальні послуги.
Прес-служба Держенергоефективності нагадує, що з початку чинності програми нею скористалося 974 ОСББ. Вони залучили майже 150 мільйонів гривень на впровадження повного спектра енергоефективних заходів: утеплення, заміну вікон на енергоефективні в під’їздах, встановлення лічильників тепла, модернізацію освітлення тощо.