Придбати житло за спеціальними умовами можуть громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

«Ми максимально скоротили початковий внесок до 10 процентів, збільшили строк кредитування до 30 років. Відсоткова ставка найменша в іпотечній продуктовій лінійці банку. Важливо також, що вона фіксована на весь строк кредитування», зазначила директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.

Кредит надають до 30 років. Відсоткова ставка становить 20 процентів і є фіксованою протягом усього строку кредитування. Кредит можна отримати в розмірі до 90 процентів вартості нерухомості, що виступатиме забезпеченням. В забезпечення за кредитом можна надати як житло, що куплять на вторинному ринку, так й іншу нерухомість, яка належить поручителю (наприклад, родичам переселенця. ред.) чи безпосередньо позичальнику. Програма передбачає можливість дострокового погашення кредиту без будь-яких штрафних санкцій. 

Gazeta.ua