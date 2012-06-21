Придбати житло за спеціальними умовами можуть громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
«Ми максимально скоротили початковий внесок до 10 процентів, збільшили строк кредитування до 30 років. Відсоткова ставка найменша в іпотечній продуктовій лінійці банку. Важливо також, що вона фіксована на весь строк кредитування», — зазначила директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.
Кредит надають до 30 років. Відсоткова ставка становить 20 процентів і є фіксованою протягом усього строку кредитування. Кредит можна отримати в розмірі до 90 процентів вартості нерухомості, що виступатиме забезпеченням. В забезпечення за кредитом можна надати як житло, що куплять на вторинному ринку, так й іншу нерухомість, яка належить поручителю (наприклад, родичам переселенця. —ред.) чи безпосередньо позичальнику. Програма передбачає можливість дострокового погашення кредиту без будь-яких штрафних санкцій.