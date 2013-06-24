Регіон прийняв ще одне релоковане підприємство. Аграрії продовжують посівну. А у Сурсько-Литовській громаді після капремонту запрацювала амбулаторія.

«Ворог не припиняв терор Нікопольщини. Весь тиждень атакував район артилерією та БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. На жаль, маємо поранених. Загалом за цей період – 7 людей», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Він додав, що від ударів ворога постраждала цивільна інфраструктура району. Багатоповерхівки, приватні будинки, церква, адмінбудівлі, магазин, приватні підприємства.

«Попри війну, життя триває. Буквально вчора відкрили оновлену амбулаторію в Сурсько-Литовській громаді. Це будівля 80-х років, але тепер – із капітальним ремонтом. Є денний стаціонар, кабінет фізіотерапії, лабораторія. Працюють сімейні лікарі та педіатр. Є умови для людей з інвалідністю», – розповів перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА.

Медзаклад – вже другий, який відкрили цьогоріч. У березні запустили відремонтовану амбулаторію у Глеюватці.

Продовжували у регіоні й дооснащувати медичні заклади. Зокрема, 48 багатофункціональних ліжок отримала одна із лікарень Дніпра. Їх передала Християнська медична асоціація України. Кожне ліжко – з матрацом проти пролежнів та подушкою. Вони пристосовані для найтяжчих випадків і дозволять звести до мінімуму ускладнення.

«Зараз на наші лікарні величезне навантаження. І сучасне обладнання – життєво необхідне. Дякуємо благодійникам та міжнародним партнерам за допомогу й підтримку», – сказав Володимир Орлов.

Крім того, на Дніпропетровщині у розпалі посівна. Аграрії вже виконали понад 40% робіт з посіву ярих зернових та зернобобових. Пшеницею, ячменем, горохом, вівсом, кукурудзою, гречкою, просом зайняли понад 175 тисяч гектарів полів. А ще посіяли понад 117 тиячах гектарах соняшника.

«В області організована безперешкодна робота аграріїв – навіть в комендантську годину. Для цього начальник ОВА підписав відповідне розпорядження. Аби посівна проходила безпечно, в регіоні розмінували понад 2,6 тисячі гектарів полів», – наголосив Володимир Орлов.

Область прихистила ще одне підприємство з Донецької області. Воно спеціалізується на виробництві курячих яєць. Запустити роботу на новому місці планують у серпні.

Всього на Дніпропетровщину з «гарячих точок» переїхали 80 підприємств – з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.