Російські шовіністи вважають, що українська мова — це «рускій язик, іспорчєний польскім вліянієм», а прагнення до незалежності України штучно привнесене уніатами із цісарської Галичини. Однак беззаперечний факт, що перший український націоналіст не галичанин, а син православного священика і уродженець Полтавщини Микола Міхновський.

Він співзасновник першої на Наддніпрянщині суто національної Революційної Української партії, за активної участі якої у 1905 році вибухнуло повстання на броненосці «Потьомкін». Програмну брошуру Міхновського «Самостійна Україна» навіть на Галичині вважали надто радикальною, а його «Десять заповідей націоналіста» донині багато хто сприймає як нетолерантні й навіть расистські.

На їхню думку, «одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна» — це не лише основа формування національної держави, а й територіальні претензії на Дон і Кубань, які хоч освоєні та здавна заселені українцями, однак за правом сильного належать Росії. «Усюди й завсігди уживай українську» — занадто радикальна вимога за умов фактичної двомовності в Україні, не кажучи вже про «шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертнів-відступників». Мовляв, за умов імплементації мінських угод українці мають шанобливо ставитися до позиції тих, хто не лише волав «Путін, пріді!», а й мордував і вбивав людей за українську мову і патріотичні переконання.

Донині вважають крамольною заповідь Міхновського, що «усі люди — твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди — се вороги нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас». Однак ті, хто аж піниться злобою від цих слів, зазвичай обмежуються цитуванням лише першої частини цієї настанови, від чого вона стає шовіністичною. Натомість Міхновський скрізь і всюди уточнює, що саме «чужинці-гнобителі» — вороги. До речі, як і «земляки-українці», які порушують заповіді «Не обкрадай власного народу» та «Не зробися ренегатом-відступником».

Насправді біди України зумовлені не радикалізмом українців, а політичною імпотенцією національної еліти. Це красномовно підтверджує біографія Міхновського та трагічна доля Української Народної Республіки, яка стала заручницею толерантності й пацифізму Грушевського, Винниченка і навіть Симона Петлюри. Двоє перших щиро вважали, що українцям не потрібна власна армія, бо «відтепер всі народи — браття», а майбутній глава Директорії в промові на І Всеукраїнському військовому з’їзді закликав: «Не треба відокремлювати долі Росії від долі України. Якщо Росія, переживаючи тяжку історичну хвилю, потерпить катастрофу, наслідки цієї катастрофи відіб’ються і на частині її — Україні».

Історія — напрочуд корисна наука для тих, хто вчить її уроки. Згадаймо, як Верховна Рада УРСР спромоглася проголосувати за Декларацію про державний суверенітет України аж 16 липня 1990 року, а Верховна Рада Росії відреклася від конаючого СРСР на місяць раніше — ще 12 червня. Причому реальну незалежність було проголошено ще пізніше — 24 серпня 1991 року, коли в Москві дорвався до влади державний комітет з надзвичайного стану.

Аналогічно розвивалися події в час, коли конала попередниця «нерушимого Союза». Нині чомусь не згадують, що 3 липня 1917 року в Петрограді фактично розпочалися вуличні бої між прихильниками і ворогами Тимчасового уряду. Реакцією в Києві став виступ полуботківців — створеного Міхновським Другого українського імені гетьмана Павла Полуботка козацького полку, вояки якого взяли під охорону центр міста й арсенали. У відповідь Центральна Рада кинула проти патріотів Перший український полк імені Хмельницького, який за підтримки російських військ роззброїв полуботківців.