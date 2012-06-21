Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
З початку року місцеві бюджети Луганщини поповнилися на 1 мільярд 730 мільйонів гривень, зокрема за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Такі цифри озвучила в. о. начальника ГУ ДПС у Луганській області Ольга Височіна.
«Наша територія не така, як усі в Україні: у нас є платники податків, які зареєстровані на тимчасово непідконтрольній території. Серед них більшість – фізичні особи-підприємці. Платники податків, які зареєстровані на тимчасово непідконтрольній території, сплачують приблизно 1% від загальної суми надходжень області взагалі», – розповіла Ольга Височина.
За її словами, наразі йдеться про 398 таких осіб. Вони сплачують податки на загальних умовах. Наразі важко пояснити, чому такі підприємці продовжують підтримувати зв’язок із Україною – в кожного власні причини. Але, за словами Ольги Височиної, «якщо цей платник податків – фізична особа-підприємець, і він сплачує усі податки, то має від цього усі наслідки, і, зокрема, пенсійний стаж, наприклад».
Загалом за 9 місяців поточного року до зведеного бюджету України Головним управлінням ДПС у Луганській області зібрано 4 мільярдів 398 мільйонів гривень, що на 583,1 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.