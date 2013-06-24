Особливості провадження волонтерської діяльності платниками податків — фізичними особами у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації

(Інформаційний лист № 8/2022)

Роз’яснення, викладені у цьому листі присвячені провадженню волонтерської діяльності платниками податків — фізичними особами, а саме оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором коштів, які надходять на розрахунковий рахунок волонтера, витрати та їх документальне підтвердження, звітність тощо. Цей лист має інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку. Інформаційний лист ґрунтується на положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, які можуть змінитися в майбутньому. Кожен платник податку у порядку, визначеному статтями 52 та 53 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних обставин операцій та наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації.

1. ЯКІ КАТЕГОРІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ МАЮТЬ ПРАВО НЕ ВКЛЮЧАТИ ДО ЗАГАЛЬНОГО МІСЯЧНОГО (РІЧНОГО) ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ СУМИ (ВАРТІСТЬ) БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ, ОТРИМАНОЇ ВІД БЛАГОДІЙНИКІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЛАГОДІЙНИКІВ — ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ ВОЛОНТЕРІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА/АБО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ Російської федерації?

Відповідно до підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається сума (вартість) благодійної допомоги:

а) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками — фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації (далі — Реєстр), в порядку, визначеному Законом України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі — Закон № 5073), на користь, зокрема:

учасників бойових дій — військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, поліцейських та працівників Національної поліції України, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;

фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв›язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

б) отриманої благодійниками — фізичними особами, які внесені до Реєстру в порядку, визначеному Законом № 5073, для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпунктах «а» та «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Національну поліцію України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв›язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з›єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги;

в) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками— фізичними особами, у порядку, визначеному Законом № 5073, на користь:

учасників бойових дій — військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв›язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України, у тому числі тих, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров›я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій;

працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

Зауважуємо, що Законом України від 16 листопада 2022 року № 2747-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами», який набирав чинності 11.12.2022, встановлено, що за умови реєстрації благодійника — фізичної особи у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації до 01 січня 2023 року, сума благодійної допомоги, отриманої таким благодійником у період з 24 лютого не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

підпункт 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу

2. ХТО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЧЛЕНІВ СІМЕЙ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА/АБО УЧАСНИКІВ МАСОВИХ АКЦІЙ ГРОМАДСЬКОГО ПРОТЕСТУ В УКРАЇНІ В РОЗУМІННІ ПІДПУНКТУ 165.1.54 ПУНКТУ 165.1 СТАТТІ 165 КОДЕКСУ?

До членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать:

батьки (якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав);

дід та баба (якщо батьки померли);

інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге);

малолітні та/або неповнолітні діти;

повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років;

повнолітні діти, які не мають своїх сімей;

повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

підпункт 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу

3. ДО ЯКОГО ТЕРМІНУ ДОХОДИ, ЗАЗНАЧЕНІ У ПІДПУНКТІ 165.1.54 ПУНКТУ 165.1 СТАТТІ 165 КОДЕКСУ, НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО МІСЯЧНОГО (РІЧНОГО) ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ?

Доходи, зазначені у підпункті 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня включно року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

підпункт 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу

4. ЯКА СУМА (ВАРТІСТЬ) БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО МІСЯЧНОГО (РІЧНОГО) ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПІДПУНКТІ 165.1.54 ПУНКТУ 165.1 СТАТТІ 165 КОДЕКСУ?

Не включається до оподатковуваного доходу платника податків благодійна допомога, що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу:

а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:

платникам податку, визначеним абзацом другим підпункту «а», підпунктом «б» та абзацом другим підпункту «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, — для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;

платникам податку, визначеним абзацами третім — п’ятим підпункту «а», абзацами третім і четвертим підпункту «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, як допомога на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику), у тому числі — для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;

б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, — на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні і побутові потреби та на інші потреби згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, визначених підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставкою 18 відс., встановленою пунктом 167.1 статті 167 Кодексу, і платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги.

підпункт 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 Кодексу

5. ЧИ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ (НАДАЄТЬСЯ) БЛАГОДІЙНИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЛАГОДІЙНИКАМИ — ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ АБО У ПОРЯДКУ ЗАКОНУ № 5073, НА КОРИСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ — УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ?

Ні, не оподатковується у будь-якій сумі (вартості), за умови, що така сума (вартість) отриманої благодійної допомоги витрачається учасниками бойових дій виключно:

для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення.

Водночас порядок оподаткування благодійної допомоги, яка надається на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні і побутові потреби та на інші потреби згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється відповідно до підпункту «б» підпункту 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 Кодексу.

підпункт 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 Кодексу

6. ЧИ ПОТРІБНО ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ТІЙ ЯКА Є ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ, РЕЄСТРУВАТИСЯ У РЕЄСТРІ, ЯКЩО НА ЇЇ РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК НАДХОДЯТЬ КОШТИ ЯК БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ І НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ІНШИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ — УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ ДЛЯ ПРИДБАННЯ НИМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ?

Так, потрібно.

Якщо фізична особа, у тому числі, яка є військовослужбовцем, отримує кошти на свій розрахунковий рахунок для подальшого їх перерахування іншим військовослужбовцям — учасникам бойових дій для придбання спеціальних засобів індивідуального захисту з метою застосування положень підпункту «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу доцільно зареєструватися у Реєстрі.

При цьому для включення до Реєстру благодійник — фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг):

заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті).

Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року № 1089 (далі — Порядок).

підпункт «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, абзац другий пункту 2 прим. 1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону № 5073

7. ЧИ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ, ЯКИЙ Є УЧАСНИКОМ БОЙОВИХ ДІЙ, РЕЄСТРУВАТИСЯ У РЕЄСТРІ, ЯКЩО НА ЙОГО РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК НАДХОДЯТЬ КОШТИ ЯК БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ ДЛЯ СЕБЕ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ АБО ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ?

Ні, не зобов’язаний.

Оскільки отримані кошти спрямовуються військовослужбовцем — учасником бойових дій на придбання для себе спеціальних засобів індивідуального захисту або технічних засобів спостереження, то обов’язку реєструватися у Реєстрі у такого військовослужбовця не виникає.

пункт 1.2 розділу І Порядку

8. ЧИ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ КОШТИ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ, ЯКЩО ТАКА ОСОБА НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА У РЕЄСТРІ?

Так, оподатковуються.

При цьому оподаткування отриманих коштів здійснюється у відповідності із нормами розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Кодексу.

9. ЧИ ПОВИНЕН ПОДАВАТИ БУДЬ-ЯКУ ЗВІТНІСТЬ: УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ — ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ У РАЗІ ОТРИМАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ВІД БЛАГОДІЙНИКА — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВНЕСЕНОГО ДО РЕЄСТРУ;

ФІЗИЧНА ОСОБА — БЛАГОДІЙНИХ, ЯКА ЗАРЕЄСТРОВАНА У РЕЄСТРІ ТА ОТРИМУЄ БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ — РЕЗИДЕНТІВ/НЕРЕЗИДЕНТІВ?

Так, такі особи повинні звітувати.

Платники податку, зазначені у запитанні, зобов’язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім випадків визначених статтею 179 Кодексу, а саме, якщо вони отримували доходи:

від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;

у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 Кодексу.

Форму податкової декларації та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.10.2016 за № 1298/27743 (далі — Інструкція).

Так, загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу, вказуються у рядку 11.3 розділу III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації.

Довідково: Податкова декларація подається до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.

підпункт 3 пункту 3 розділу IІІ Інструкції, підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Кодексу

10. ЧИ ПОВИНЕН БЛАГОДІЙНИК — ФІЗИЧНА ОСОБА, ЯКИЙ ВНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ, ОТРИМУВАТИ ТА ЗБЕРІГАТИ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ВИЗНАЧЕНИМ ПІДПУНКТАМИ «А» ТА «В» ПІДПУНКТУ 165.1.54 ПУНКТУ 165.1 СТАТТІ 165 КОДЕКСУ?

Так. Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені вищезазначеним абзацом.

При цьому первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

пункт 44.1 статті 44 Кодексу, стаття 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

11. ЧИ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ/ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ (МЕШКАЛИ) НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, В ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ (ПРОВОДИЛИСЯ) БОЙОВІ ДІЇ, ТА/АБО ЯКІ ВИМУШЕНО ПОКИНУЛИ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ БОЙОВИХ ДІЙ У ТАКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ?

Статус фізичних осіб — платників податку, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах, та які отримують благодійну допомогу, виплачену (надану) благодійниками, у тому числі благодійниками — фізичними особами, у порядку, визначеному Законом № 5073, визначається самостійно надавачами благодійної допомоги.

абзац четвертий підпункту «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу та пункт 25 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

12. ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ Російської федерації У ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО, НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ?

Тимчасово, починаючи з дати введення в Україні воєнного стану, що введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до його припинення або скасування положення підпункту «в» підпункту 170.7.2 пункту 170.2 статті 170 Кодексу застосовуються з урахуванням такої особливості: до прийняття Кабінетом Міністрів України порядку підтвердження статусу осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, з метою невключення до оподатковуваного доходу фізичних осіб — платників податку доходів, отриманих у вигляді цільової або нецільової благодійної допомоги, статус таких осіб визначається самостійно надавачами цільової або нецільової благодійної допомоги.

пункт 26 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

13. ДО ЯКИХ ПОДАТКОВИХ (ЗВІТНИХ) ПЕРІОДІВ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ ПІДПУНКТУ 170.7.2 ПУНКТУ 170.7 СТАТТІ 170 КОДЕКСУ?

Повідомляємо, що положення підпункту 170.7.2 пункту 170.7 статті 170 Кодексу в редакції з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської федерації проти України», застосовуються до податкових (звітних) періодів починаючи з 01 січня 2022 року.

пункт 28 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

14. ЯКІ ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ І ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ МАЮТЬ ФІЗИЧНІ ОСОБИ — ВОЛОНТЕРИ?

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи — волонтера не включається:

кошти або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі — волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI «Про волонтерську діяльність» (далі — Закон № 3236);

відшкодування неприбутковою організацією особі — волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені статтею 11 Закону № 3236. підпункти 165.1.64 та 165.1.65 пункту 165.1 статті 165 Кодексу

Пресслужба Державної податкової служби України