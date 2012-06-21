Сильний сніг і хуртовини у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях. На Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині — мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. Пориви вітру сягають 20 метрів за секунду, а сніговий покрив місцями перевищує 25 см. Температура повітря — від мінус 6 до мінус 16 градусів. Такий прогноз погоди більше пасував би січню чи лютому, але аж ніяк не завершенню другої декади березня.
Добре, що вдалося забезпечити проїзд дорогами державного значення та на їх перевальних ділянках, ДСНС і Укравтодор не вдавалися до заборони руху. Залучено 1120 одиниць техніки та 1470 робітників, у черговому режимі перебувають 891 одиниця техніки й 1200 робітників. В Укравтодорі працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, служби автомобільних доріг в областях працюють цілодобово. Ще вчора знеструмленими залишалися 129 населених пунктів у семи областях.
У снігу потопає Дніпро, з Києва вихідними вивезли 1,6 тисячі тонн снігу. Поки що пронози синоптиків не додають весняного оптимізму.