Оригінально і по-мистецькому несподівано для численних глядачів завершив 84-й сезон колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна. Вперше за всі роки слобожанські майстри сцени запропонували своїм прихильникам не традиційну виставу, а розмаїту і масштабну програму «Музика нас єднає» у виконанні театрального оркестру під орудою заслужених працівників культури Анатолія Кірноза та Віталія Таміліна.
Упродовж понад півтори години оркестранти дарували класичні мелодії вітчизняного та світового мистецтва. Їх вдало доповнювали виступи заслуженого артиста Леоніда Матвієнка, солістів театру Марії Корінної, Сергія Великодного, Жанни Коротенко, Михайла Чухлєбова, Петра Челялі, Євгена Білого та інших. А під час антракту глядачі мали змогу ознайомитися з виставкою картин живопису з колекції Оскара Гансена, що зберігаються у фондах Сумського художнього музею імені Н. Онацького і вперше представлені широкому загалу. Серед них — полотна Івана Айвазовського, Євдокима Волошинова, Іллі Машкова, Володимира Маковського, Шарля Ванлоо та інших видатних майстрів пензля. Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, минулий сезон для колективу був особливо яскравим та успішним. За цей час поставлено 316 вистав, з яких 9 прем’єрних. Їх відвідали понад 72 тисячі глядачів.
Мистецтво сумчан високо оцінили в багатьох містах України — Києві, Львові, Полтаві, Харкові, Кам’янському та інших. Непересічними подіями стали відкриття малої сцени та концертної зали, де, до речі, вперше звітував оркестровий колектив — лауреат гран-прі всеукраїнського конкурсу, переможець і дипломант багатьох творчих змагань і оглядів. Тож у свій ювілейний 85-й сезон щепкінці входять на високому акорді — як оркестровому, так і сценічному.