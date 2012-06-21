Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що Україна починає страждати від браку води. Про це він розповів в ефірі телеканалу ZIK.
Міністр зазначив, що в Україні впродовж останніх років рівень наповнення річок залишається на відмітці 20% від необхідного стандарту.
В Україні не залишилося жодного озера чи річки, де б якість води була на рівні першого класу. Так, минулого літа я кожного ранку прокидався і з жахом переглядав новини, чи не почався мор риби ще в якійсь річці», — сказав він.
За його словами, за таке недбале ставлення до природних ресурсів жодне підприємство в Україні не понесло покарання. На думку пана Семерака, це пов’язане зі слабким законодавством.
«Разом із Генпрокуратурою Мінекології напрацювало зміни саме до кримінального законодавства, яке передбачає підвищену відповідальність за шкоду природі. Однак в грудні минулого року парламент в дуже швидкому режимі приймає закон, який забороняє у 2017 році будь-які перевірки, зокрема і екологічні. Тож наразі Міністерство природи фактично опинилося під мораторієм проведення перевірок», — роз’яснив він.