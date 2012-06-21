Ним для національної футбольної збірної стала Ісландія, на головному стадіоні якої у ворота Андрія П’ятова залетіло два м’ячі. Втім, після вдалого для синьо-жовтих першого тайму, коли вони мали істотну ігрову, фізичну й тактичну переваги, подібний варіант видавався малоймовірним. Навпаки, всі ми сподівалися, що ось у другому таймі наші нарешті додадуть і зможуть матеріалізувати свої показники в забиті голи.
Та не так сталося, як гадалося. Початок другої половини гри господарі розпочали аж надто активно, чого українці, мабуть, не очікували. Гостра атака з розрізним пасом у штрафний майданчик, сутичка нападника з нашим воротарем, після чого Андрій залишився лежати на полі, — і точне завершення.
Після швидкого гола підопічні Андрія Шевченка намагалися вирівняти гру, спробувавши взяти під контроль м’яч і центр поля. Проте свіжість, витривалість і натхнення ісландців, які лише додавали протягом другого тайму, позбавили українську збірну козирів. Найімовірніше, дався взнаки дуже тривалий переліт на північ континенту. І другий гол не змусив себе довго чекати, після чого стало зрозуміло, що врятувати гру нашим уже не вдасться, хоч до її завершення й залишалося чимало часу.
Попри поразку й четверте місце в таблиці, Україна лише на дві позиції відстає від лідерів — хорватів. І щільність чільної четвірки вкотре доводить нашим уболівальникам стару істину: щастя українська футбольна дружина шукатиме в останніх двох матчах. Втім, як і в попередніх відбірних турнірах.