На 14-й сесії міськради острову, розташованому в межах Запоріжжя біля Дніпровського водосховища вище греблі «Дніпрогесу», присвоєно назву — острів імені Сагайдачного.
Традиційно запорожці називали його іменем… Леніна. Та, згідно з листом Державного науково-виробничого підприємства «Картографія», інформація про таку назву острова відсутня. За даними Запорізького обласного краєзнавчого музею, у них не виявлено жодного документа, який би підтверджував це юридично. Та позбутися навіть неофіційної прив’язки до вчорашнього ідола також корисно.