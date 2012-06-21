Керівники бюджетних установ спільно з представниками органів місцевої влади мають усі можливості для забезпечення диференціації в оплаті праці працівників бюджетних установ. Таку думку на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення підвищення мінімальної зарплати висловив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
Ситуацію з так званою зрівнялівкою він охарактеризував так: «Ми дали всі необхідні механізми, щоб це питання вирішували на місцях. Це може зробити кожен керівник бюджетної установи спільно з місцевою владою, використавши кошти місцевих бюджетів для встановлення спеціальних надбавок висококваліфікованим працівникам установ».
Він укотре звернувся до органів місцевої влади щодо необхідності використовувати кошти місцевих бюджетів для підтримки фахівців і висококваліфікованих працівників через встановлення їм спеціальних надбавок. «Це невеликі кошти», — цитує слова урядовця його прес-служба. Адже станом на кінець лютого 2017 року доходи місцевих бюджетів зросли на 70% (насамперед завдяки ПДФО) порівняно з торішнім аналогічним періодом. Те саме стосується зростання на 50% доходів державного бюджету від податків. На 43% порівняно з попереднім роком зросли й надходження до Пенсійного фонду.
Тому Павло Розенко вважає, що за умови збереження темпів зростання надходжень до державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду через підвищення розміру мінімальної заробітної плати осучаснення пенсій можна буде здійснити вже найближчим часом.
Ці показники істотно перевищують заплановані. «І якщо ми збережемо такі темпи, якщо бізнес і економіка показуватимуть такі результати насамперед з детінізації, зможемо говорити про запровадження додаткових програм соціального захисту. Насамперед цей додатковий ресурс потрібно спрямувати на посилення соціального захисту пенсіонерів — осучаснення пенсій», — переконаний Павло Розенко.
Мінсоцполітики й Пенсійному фонду він доручив у найкоротші терміни напрацювати механізм справедливого осучаснення пенсій, а також обрахувати конкретний ресурс, який потрібен, щоб провести таке осучаснення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»