«Хоч би як було складно і хоч би якими були часи, залишається незмінним те, що освіта має значення. Знання, освіченість, реальна компетентність людини — у хороші часи без цього майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а в часи важкі без цього не буває перемог», — наголосив Президент Володимир Зеленський у зверненні до студентів Київської політехніки з нагоди 125-річчя університету, повідомляє Укрінформ.

За його словами, крейсер «москва» пішов на дно, бо спрацювали компетенції тисяч українців і українок: від розробників і виробників відповідної зброї, ракет до конкретних воїнів, які здійснили цю операцію. «Кожне бойове застосування наших морських дронів — це факт, що спрацювала освіта багатьох людей, які створили дрони. Люди, які цими дронами керують, забезпечують існування такої сучасної нової сили. У нас тепер є виробництво гармат, якого не було раніше в державі, потрібних снарядів, безпілотників. Я бачив багато прикладів. Ви молодці. Це дуже важливо. Кожен такий результат України — це освіта конкретного українця, конкретної українки», — звернувся Президент до студентів.