На рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ акумульовано 3,2 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Про це свідчить інформація Державної казначейської служби України станом на 1 листопада 2023 року, повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, залишки накопичено в 1360 місцевих бюджетах, із них: у 24 обласних — 883,3 млн грн; у зведеному бюджеті м. Києва — 59,7 млн грн; у 369 бюджетах міських територіальних громад — 1,2 млрд грн; у 398 бюджетах селищних територіальних громад — 492,3 млн грн; у 568 бюджетах сільських територіальних громад — 615,3 млн грн.

Найбільші залишки накопичено в місцевих бюджетах Дніпропетровської області — 333 млн грн, Одеської — 258,8 млн грн, Донецької — 224,9 млн грн, Запорізької — 217,5 млн грн, Харківської — 214 млн грн, Київської області — 198,1 млн грн.

Найменші залишки в місцевих бюджетах Чернігівської області — 53,7 млн грн, Кіровоградської — 55,6 млн грн, Хмельницької області — 59,2 млн грн.

Немає залишків у 103 місцевих бюджетах (11 міських, 36 селищних та 56 сільських територіальних громадах).

Основна мета запровадження формульного розрахунку освітньої субвенції — надання якісної освіти за умов оптимальної мережі закладів, що є правильним та ефективним рішенням засновників шкіл.

«Мінфін укотре наголошує, що в умовах обмеженості ресурсів, коли кошти державного бюджету насамперед спрямовують на захист нашої країни, а всі інші соціальні видатки забезпечуються за рахунок міжнародної допомоги, накопичення та невикористання залишків освітньої субвенції неприпустимі. З огляду на це Міністерство освіти і науки має проводити постійну роботу з органами управління освіти щодо посилення відповідальності в частині використання освітньої субвенції в повному обсязі для належної оплати праці вчителів та підвищення їхньої мотивації», — наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.