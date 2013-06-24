Міністерство фінансів забезпечило фінансування всіх передбачених державним бюджетом видатків на освіту і науку в повному обсязі. Тепер важливо, щоб органи місцевого самоврядування своєчасно та ефективно використали наданий ресурс.

«Насамперед це стосується реалізації проєктів із закупівлі шкільних автобусів, модернізації навчально­практичних майстерень і лабораторій, а також ремонту та облаштування їдалень і укриттів у закладах освіти», — прокоментував перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

На освіту в І півріччі 2026 році було спрямовано 272,9 млрд грн, зокрема 151,7 млрд грн із державного бюджету з урахуванням трансфертів, зокрема:

— 82,3 млрд грн — на виплату підвищеної з 01.01.2026 на 30% заробітної плати освітянам (освітня субвенція), за рахунок субвенції заробітну плату отримували більш як 460 тис. педагогічних працівників;

— 10,4 млрд грн — на виплату доплат за особливі умови роботи педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти;

— 12,3 млрд грн — на здобуття вищої освіти, зокрема за рахунок бюджетних коштів держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 26,9 тис. осіб на загальну суму 311,9 млн грн;

— 5,9 млрд грн — на забезпечення безоплатного харчування 1,5 млн учнів закладів загальної середньої освіти;

— 4,1 млрд грн — на облаштування укриттів у 131 закладі освіти, зокрема, у 113 школах, у 18 закладах дошкільної освіти;

— 1,3 млрд грн — на придбання майже 500 шкільних автобусів;

— 1,8 млрд грн — на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема придбання комп’ютерного, мультимедійного обладнання, меблів, обладнання;

— 0,8 млрд грн — на видання та придбання підручників (загальний фонд державного бюджету);

— 0,5 млрд грн — на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 73 закладах освіти;

— 0,3 млрд грн — на державну підтримку осіб з особливими освітніми потребами для надання додаткових психолого­педагогічних і корекційно­розвиткових послуг понад 67 тис. учнів у різних закладах освіти;

— 0,6 млрд грн — на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору, створення навчально­практичних центрів сучасної професійної освіти.

На розвиток науки у І півріччі 2026 року за загальним фондом держбюджету було спрямовано майже 8 млрд грн, зокрема:

— 4,073 млрд грн — на організацію та проведення пріоритетних наукових досліджень Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

— 0,485 млрд грн — на грантову підтримку науковців за підсумками проведених Національним фондом досліджень конкурсних доборів;

— 1,914 млрд грн — на підтримку пріоритетних наукових досліджень та науково­технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти;

— 0,314 млрд грн — на забезпечення вивчення навколишнього середовища антарктичного регіону, забезпечення належних умов для проведення наукових досліджень на антарктичній станції «Академік Вернадський»;

— 0,886 млрд грн — на модернізацію дослідницької інфраструктури.

Джерело:

Міністерство фінансів