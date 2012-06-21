Сім ключових ініціатив, які Міністерство освіти і науки зацікавлене реалізовувати спільно з міжнародними партнерами й донорами, воно представило під час планової зустрічі міністра Лілії Гриневич з майже півсотнею представників найважливіших міжнародних партнерів і організацій, що співпрацюють із МОН.
«Дуже дякую за те, що прибули на цю зустріч. Для нас важливо поділитися з вами планами й пріоритетами, перш ніж усі підуть у відпустки і наше міністерство розпочне вступну кампанію. Ми хотіли б розповісти про пріоритети МОН, представити діяльність управління реформування освіти, а також презентувати деякі короткі описи необхідних ініціатив», — окреслила план роботи Лілія Гриневич. Серед семи ключових ініціатив — допомога в розробленні стандартів для базової школи, організації широкого й відкритого обговорення запропонованих змін у програмах 10—11 класів; створення національної платформи онлайн-освіти; підтримка, зокрема експертна, під час дерегуляції освітньої сфери; формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти; проект розвитку студентської активності та внутрішньої мобільності, а також участь у підготовці тривалої стратегії змін у освіті.
«Ми особливо зацікавлені в реалізації цих проектів, однак підтримуємо вашу ініціативу. Якщо у вас є власне бачення нашої співпраці в межах кількох пріоритетів міністерства, серед яких реформа «Нова українська школа», модернізація професійної освіти, підвищення якості вищої освіти і зміна системи фінансування науки, ми відкриті до пропозицій», — наголосила керівник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції освітянського відомства Анна Новосад. У межах обговорення порушували питання вже чинних проектів. Зокрема йшлося про підтримку переміщених ВНЗ та об’єднання зусиль навколо координації допомоги міжнародних партнерів, повідомляє прес-служба МОН.
«Дякую за цю зустріч і можливість поспілкуватися з партнерами. Переконана, що можемо спільно подумати про тісніший механізм донорської координації. Загальновідомо, що посольства мають небагато ресурсів для підтримки, але пріоритетні великі проекти. У разі правильної співпраці зможемо об’єднати зусилля і спрямувати їх на реалізацію важливих речей», — додала фінський освітній експерт, що співпрацює з МОН, Раїса Венелейнен. Вона була одним з експертів, що визначали пріоритетні напрями співпраці України з фінським урядом у межах реформи середньої освіти.
«Усі присутні тут розуміють важливу трансформаційну роль освіти у суспільстві. Ми вдячні за вашу підтримку й готові працювати над поглибленням і поліпшенням якості нашої подальшої співпраці», — підкреслила Лілія Гриневич, підбиваючи підсумки роботи.
Відділ новин «Урядового кур’єра»