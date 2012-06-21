На місці однієї з веж колишньої першої харківської фортеці відкрито пам’ятник легендарному кошовому отаману Запорозької Січі, який захищав Слобожанщину і всю Україну в ХVІІ столітті, Івану Сірку.
Автор пам’ятника скульптор Олександр Рідний доповнив композицію прапором з гербом Харківського слобідського козацького полку та гарматою на дерев’яному лафеті. Майже семиметровий монумент височіє над річкою, а біля його підніжжя, перед поглядом славного Івана Сірка, розстеляється панорама усього міста.
«На знаменитій картині ще одного нашого великого земляка Іллі Рєпіна козак Сірко разом з товаришами пише листа турецькому султану. Не впевнений, що пам’ятник Олександра Рідного схожий на рєпінського Сірка, але я переконаний, що ця скульптура відповідає духу тих героїчних часів, відображає бойовий характер отамана, і встановлено її у правильному місці», — сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес під час церемонії відкриття монумента і наголосив, що тепер пам’ятник Івану Сірку «охоронятиме Харків».
На втілення ідеї скульптора знадобилося шість років. Проект підтримало багато харківських меценатів — Віктор Суботін, Олександр Доровський, Олександр Лобановський, Олексій Єськов. Свою підтримку надав і військово-патріотичний рух «Східний корпус», на прапорах якого зображено портрет Івана Сірка. Як наголосив у день відкриття пам’ятника лідер руху Олег Ширяєв, цей монумент стане ще одним символом того, що Харків був, є і буде українським містом, містом козацької слави.