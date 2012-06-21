На місці однієї з веж колишньої першої харківської фортеці відкрито пам’ятник легендарному кошовому отаману Запорозької Січі, який захищав Слобожанщину і всю Україну в ХVІІ столітті, Івану Сірку.

Автор пам’ятника  скульптор Олександр Рідний доповнив композицію прапором з гербом Харківського слобідського козацького полку та гарматою на дерев’яному лафеті. Майже семиметровий монумент височіє над річкою, а біля його підніжжя, перед поглядом славного  Івана Сірка, розстеляється панорама усього міста.

Кожного харків’янина чи гостя Слобожанщини відтепер на вході до станції метро «Історичний музей» зустрічатиме легендарний Іван Сірко. Фото прес-служби Харківської міськради

«На знаменитій картині ще одного нашого великого земляка Іллі Рєпіна козак Сірко разом з товаришами пише листа турецькому султану. Не впевнений, що пам’ятник Олександра Рідного схожий на рєпінського Сірка,  але я переконаний, що ця скульптура відповідає духу тих героїчних часів, відображає бойовий характер отамана, і встановлено її у  правильному місці», —  сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес під час церемонії відкриття монумента і наголосив, що тепер пам’ятник Івану Сірку «охоронятиме Харків».

На втілення ідеї скульптора знадобилося шість років. Проект підтримало багато харківських меценатів — Віктор Суботін, Олександр Доровський, Олександр Лобановський, Олексій Єськов. Свою підтримку надав і військово-патріотичний рух «Східний корпус», на прапорах якого зображено портрет Івана Сірка. Як наголосив у день відкриття пам’ятника лідер руху Олег Ширяєв, цей монумент стане ще одним символом того, що Харків був, є і буде українським містом, містом козацької слави. 