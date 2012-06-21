Сумська область увійшла до п’ятірки лідерів новостворених об’єднаних територіальних громад, де активно готують і подають на розгляд інфраструктурні проекти, які реалізують за кошти відповідної державної субвенції.
Про це стало відомо під час недавнього засідання комісії при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, в ході якого погоджено понад 930 інфраструктурних проектів.
Окрім Сумської, активно розподіляють кошти субвенції ОТГ Закарпатської, Донецької, Івано-Франківської та Харківської областей. За словами першого заступника Мінрегіону В’ячеслава Негоди, загальна сума коштів погоджених проектів становить майже 800 мільйонів гривень, або трохи більш ніж половина від запланованих на 2017 рік. Із 366 ОТГ, які нинішнього року отримують інфраструктурну субвенцію, проекти подали 203 громади. Таким чином, більшість новоутворених громад уже одержали реальну можливість суттєво відновити та розбудувати соціальну інфраструктуру своїх територій.