Державна підтримка для рідних загиблих Захисників складається з багатьох етапів: від отримання статусу і виплат до звернення по пільги, житлові чи освітні програми. Щоб легше зорієнтуватися серед усіх цих кроків, на платформі «Ветеран Pro» створено маршрут, де кожен етап описано окремо й послідовно. Він допомагає пройти всі необхідні процедури та отримати допомогу, яку гарантує держава.

У маршруті зібрано: оформлення свідоцтв та документів про родинний зв’язок; отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України; можливість звернутися до фахівця із супроводу, який особисто допоможе вам на всіх етапах та врахує всі обставини; отримання належних державних виплат і компенсацій; подання заяви на одноразову грошову допомогу; призначення пенсії; соціальні гарантії та допомогу, доступні на рівні громади; можливості психологічної підтримки; пільги на житлово-комунальні послуги та програми покращення житлових умов; освітні можливості для себе та дітей; гарантії, які захищають ваші трудові права.

Деталі кожної з цих процедур описано на цифровій платформі поетапно й без зайвого навантаження. Загалом цей маршрут створили, щоб не треба було шукати інформацію в різних установах, кожен крок був зрозумілим і логічним, можна було отримати допомогу саме тоді, коли вона потрібна, і щоб ви знали, які можливості гарантує вам держава. І головне для того, щоб жодна родина наших Захисників не залишалася сам на сам зі своїми потребами та питаннями.

Ознайомитися з повним переліком кроків на платформі «Ветеран Pro» можна за посиланням:https://veteranpro.gov.ua/your-way/csz. На ній також доступні окремі маршрути для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни — з докладним описом процедур, документів та можливостей підтримки, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.