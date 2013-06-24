З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Звертаємо увагу, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто їх отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі.

Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами, що сплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Відтепер, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ. Тож сервіси стануть доступніші.

Крім того, стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему.

Як було раніше?

На районному, потім обласному рівні органів соціального захисту населення формувалися паперові відомості. Звідти вони передавалися на державний рівень, де здійснювались необхідні нарахування. Після цього цілісна платіжна відомість знов передавалась на обласний рівень, а область розділяла відомості для районів. І тільки після цього районні управління соціального захисту могли звернутися з нею до банку для подальших нарахувань людям.

Такий тривалий процес вимагав багато зусиль та часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соціального захисту населення.

Як буде з 1 липня?

Замість обігу паперових відомостей – цифровізація процесів. Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду – призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

Завдяки цифровізації, всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги.

Нагадуємо, що звертатися до ПФУ можна як онлайн (доступний портал електронних послуг і мобільний додаток), так і офлайн (Фонд має понад півтисячі сервісних центрів на підконтрольній Україні.