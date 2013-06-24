Дія.Картка — це мультирахунок, який можна відкрити у вашому банку через застосунок Дія, та отримувати на нього цільові й нецільові державні виплати та зберігати особисті кошти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Спеціальні рахунки Дія.Картки

Спеціальні рахунки Дія.Картки створені для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Із конкретного спецрахунку кошти при розрахунках зніматимуться за 4-значним кодом категорії продавця (MCC-код — Merchant Category Code).

Раніше для програм єПідтримки, єКниги, єМалятка, Ветеранського спорту та інших потрібно було відкривати окремі картки — тепер усе на одній. Крім того, в переліку — військові облігації, допомога для переміщених осіб, допомога з безробіття, допомога від міжнародних організацій, виплата пенсій та повернення вкладів.

Також невдовзі стартуватиме нова програма підтримки батьків першокласників — ця виплата надійде на вашу нову зареєстровану Дія.Картку.

Важливо: для програм Національний кешбек та єВідновлення окремий рахунок залишається.

Загальний рахунок Дія.Картки

Ви зможете вільно користуватися коштами із загального рахунку на Дія.Картці: поповнювати, переказувати гроші на інші рахунки чи знімати готівку.

Кошти на Дія.Картці можна буде витратити «під нуль». Якщо ціна товару або послугу перевищує залишок допомоги, Дія.Картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів завдяки змішаній оплаті.

Наприклад, видання у книгарні коштує 1 000 грн, а на рахунку за програмою єКнига у вас — 908 грн. Завдяки змішаній оплаті 908 грн спишуться із рахунку програми, а решта — 92 грн із загального особистого рахунку на Дія.Картці.

Невдовзі оформлюйте Дія.Картку в Дії із підтвердженням у застосунку банка-партнера. А якщо ваш банк випускає пластик — отримуйте і таку.

Послуга доступна всім повнолітнім громадянам України, які мають податковий номер (РНОКПП).

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Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з ПРООН.