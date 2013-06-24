Пенсійний фонд України надіслав отримувачам житлових субсидій повідомлення щодо призначення / непризначення виплат на неопалювальний сезон, а також поінформував окремі категорії пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги можуть ознайомитись з розміром та структурою нарахувань за травень, а отримувачі пільг – про результат перевизначення права.

Нагадаємо, відповідно до пункту 7 прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 №1553 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389” для окремих категорій громадян середньомісячний дохід сім’ї (в розрахунку на одну особу), який дає право на пільгу, не повинен перевищувати величину доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2025 році – 4 240 грн.

Для ознайомлення з повідомленням потрібно зробити кілька кроків.

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua.

Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

Крок 3. У меню ліворуч і оберіть рубрику “Мої повідомлення“.

Крок 4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в “Індивідуальні повідомлення“ та ознайомтесь з текстом повідомлення щодо житлової субсидії або пільги.