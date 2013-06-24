Магдалинівська селищна громада Дніпропетровської області творчо використовує можливості, які надає децентралізація місцевого самоврядування, і вже має помітні успіхи в реалізації різних проєктів. Особливо це виявилося після початку широкомасштабної російської навали.

«Ми їх запрошували на навчання з продовольчої безпеки. Вони пройшли курс, були учасниками наших семінарів, спікерами, — розповідає керівниця регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Дніпропетровській області Олена Тертишна. — У голови селищної громади Володимира Дробітька за нашими рекомендаціями складена дуже гарна муніципальна програма з продовольчої безпеки «Сади перемоги». Відвели під неї 15 гектарів, де вирощують кабачки, капусту, моркву, помідори, огірки, горох… Тут він теж пішов за нашими порадами».

Олена Тертишна наголошує, що в «Садах» усе роблять волонтерськими зусиллями його працівників. І переселенці, яких прийняла громада, й працівники радо виходять на ці поля. Голова громади залучив до програми сільгоспвиробників, що працюють на її території. Вони дають трактори, обробляють муніципальні поля, готують їх до посіву, сіють. А вже полють працівники бюджетних закладів.

U-LEAD орієнтує на те, щоб кожна громада робила продовольчий запас. У Магдалинівці вже другий рік поспіль готують ці запаси. Усі бюджетні установи забезпечують власним продовольством, а це лікувальні заклади, дитячі садочки. Військовим без вихідних постачають вирощену тут продукцію, бо школи зорієнтовані на те, що консервують і заготовляють овочі, а потім щотижня все це передають Збройним силам у ті частини, які подавали заявки.