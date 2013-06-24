П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну

фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЗМА" (далі – Заявник), підтриману товариством з обмеженою відповідальністю "САН ТЕХ РАЙ", про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китаю та Туреччини (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними у розумінні Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (ІІ півр. 2020 р. – І півр. 2023 р.):

обсяги демпінгового імпорту з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки зросли відносно споживання та виробництва подібного товару в Україні;

ціни демпінгового імпорту перешкоджали зростанню цін на товар Заявника, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності Заявника засвідчив погіршення цілої низки показників, а саме: скорочення обсягів виробництва, зниження рівня використання виробничих потужностей, зменшення обсягів продажу та рентабельності реалізації на внутрішньому ринку, скорочення чисельності персоналу, темпи зростання собівартості були вищими за темпи зростання ціни.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 15.10.2024 № АД-569/2024/441-01 "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки", згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

фітинги поліпропіленові (включаючи із вставкою із мідних сплавів) та фітинги з мідних сплавів з поліпропіленовою вставкою для систем водопостачання та опалення, що класифікуються за кодами ех3917 40 00 90, ех7412 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країнами походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Республіка та Турецька Республіка.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході антидемпінгового розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 15.10.2024 № АД-569/2024/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

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Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

