Ювілейна 50-а пленарна сесія Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) завершила роботу. Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) об’єднує 12 держав Причорномор’я і Південних Балкан. Її було створено чверть століття тому для розвитку співпраці, дотримання миру й стабільності в басейні Чорного моря.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав ПАЧЕС дати адекватну відповідь агресивним діям Росії проти країн — членів організації. На цьому він наголосив під час відкриття сесії у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ. За його словами, безпекова ситуація у Чорноморському регіоні на сьогодні надзвичайно складна й напружена. «Агресивна політика Росії спричинила брутальне порушення територіальної цілісності не лише України, а й інших наших сусідів — членів ПАЧЕС», — заявив Андрій Парубій. Він наполягає, що агресія Росії проти членів ПАЧЕС має отримати належну оцінку. «Коли одна з країн — членів ПАЧЕС застосовує агресивну політику, вводить окупаційні війська на території Грузії, Молдови, України, це підриває саму філософію діяльності нашої організації, і ми повинні дати адекватну відповідь на такі дії країни-агресора», — переконаний Голова Верховної Ради.
Єдиним дієвим засобом тиску на країну-агресора може бути продовження міжнародних санкцій доти, доки не буде визволено Крим і Донбас. «Ціна для Росії за брутальне порушення міжнародного права і збройну агресію проти інших держав має постійно зростати, і це змусить поважати ключові засади мирного співіснування і добросусідства», — вважає Андрій Парубій. Він закликав учасників ОЧЕС бути консолідованими, щоб змусити тих, хто зневажає статутні принципи організації, шанувати ключові засади мирного співіснування і добросусідства.
Нинішня сесія ПАЧЕС була особливою ще й тому, що Росію, яка входить до складу організації, вперше за 25 років її існування до участі не запросили. Як повідомив голова російської делегації в ПАЧЕС депутат Держдуми Михайло Ємельянов, Україна як країна-організатор не надіслала Москві запрошення в Київ.
Російський політик визнав, що ОЧЕС — доволі складна організація, до неї входять країни, у яких є двосторонні конфлікти, «але ніколи ще такого не було, щоб країна, у якої гострий конфлікт із іншою стороною, не запрошувала делегацію на засідання». Депутат Держдуми попередив, що в Росії «уважно стежитимуть за ситуацією на засіданні Генасамблеї ПАЧЕС у Києві». «Якщо буде ухвалено якісь антиросійські рішення, ми, звичайно, оскаржуватимемо їх, зокрема з юридичних підстав», — спробував застерегти він.
Побоювання російських депутатів були немарними, бо в тексті ухваленої підсумкової декларації сесії ПАЧЕС наголошено, що конфлікти в Чорноморському регіоні слід врегульовувати на підставі повної поваги до територіальної цілісності, незалежності й суверенітету держав-членів ОЧЕС. «Заявляємо, що необхідно сприяти відновленню територіальної цілісності держав ОЧЕС, визнаних міжнародними організаціями, такими, як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄП, як незаконно анексованих», — ідеться у поправці до тексту декларації, запропонованій делегацією України і підтриманій делегаціями інших країн.
Проте дебати щодо тексту декларації призвели до конфлікту. Делегація Вірменії залишила залу засідань на знак протесту проти того, що її представника не було запрошено на нараду, де обговорювали українську поправку до тексту декларації. Про це йдеться в поширеній заяві вірменської делегації, повідомляє «Українська правда». Вірменію, що веде територіальну суперечку з Азербайджаном (який втратив частину своїх земель) через Нагорний Карабах, обурила суть поправки, запропонованої Україною. «Вона повністю суперечить комплексному принципу міжнародного права — незастосування сили і погрози силою, територіальної цілісності і права народів на вільне самовизначення», — вважають вірменські депутати.