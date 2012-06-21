Програма розвитку ООН в Україні розпочала закупівлю ліків за кошти державного бюджету 2017 року. Їй довірили придбати лікарські засоби й медичні вироби на суму 2,3 мільярда гривень для 15 напрямів цьогорічної відповідної бюджетної програми. За 11-ма вже оголошено тендери. Серед них: медикаменти для дітей, хворих на ДЦП, муковісцидоз, резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, на гемофілію типу А або В чи хворобу Віллебранда, антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених, повідомляє УНІАН.
Також буде закуплено препарати для надання невідкладної медичної допомоги у випадку кровотеч, ліки й медвироби для пацієнтів із бульозним епідермолізом, для лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій, ліки для орфанних хворих, пацієнтів, які страждають на мукополісахаридоз, хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати й препарати супроводу під час лікування онкохворих, медикаменти для дорослих, хворих на гемофілію, розсіяний склероз, хворобу Гоше.