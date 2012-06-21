Пацюк Магава, який протягом п’яти років вишукував наземні міни в Камбоджі, отримав медаль за мужність і вийшов на пенсію. Магава — представник породи африканських велетенських щурів за час своєї «кар’єри» знайшов 71 наземну міну та 38 вибухонебезпечних об’єктів, що не вибухнули, повідомляє неурядова організація APOPO, яка тренує щурів і собак для виявлення мін. Пацюк Магава її вихованець. За його допомогою вдалося розчистити понад 225 тисяч квадратних метрів території в Камбоджі, де десятиліття конфліктів залишили по собі землю, всіяну небезпечними об’єктами, які не вибухнули.

У APOPO заявили, що Магава, якому незабаром виповнюється сім років, «багато працював і заслужив на відпочинок». За розміром Магава більший за середнього домашнього щура, але він достатньо легкий, щоб не активізувати наземну міну, якщо наступить на неї. Саме ця перевага щурів, а також інтелект і тонке відчуття запаху підштовхнули експертів APOPO до думки навчити їх виявляти вибухонебезпечні хімікати, що використовують у наземних мінах, та вказувати про їхнє місцезнаходження своїм наставникам.

Як ідеться у пресрелізі APOPO, віддана праця Магава «дала змогу місцевим громадам жити, працювати й отримувати освіту, не боячись втратити життя». Африканські велетенські щури дуже розумні й легко піддаються дресируванню. Магаву почали тренувати з дуже юного віку, і він «блискуче склав усі іспити» перед тим як поїхати в Камбоджі. Його навчили не звертати уваги на металобрухт і подавати сигнал наставникові лише тоді, коли виявить наземну міну. Магава так швидко їх знаходив, що за 30 хвилин знешкоджував територію розміром із тенісний корт. Така робота може зайняти в людини-мінера до чотирьох днів.

За інформацією APOPO, торік лише в Камбоджі розчищено 4,3 мільйона квадратних метрів території, що «було б неможливим без допомоги таких маленьких героїв, як Магава».