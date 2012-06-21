Відтепер туристи, які приїжджають у Вороновицький музей історії авіації та космонавтики України, бачать не облуплений палац, а справжній красень — відреставрований. Збудований у ХVІІІ столітті у стилі класицизму, він — пам’ятка національного значення. Звели його Грохольські, а потім маєток належав Можайським: саме тут Олександр Можайський (винахідник літака) зробив головні дослідження. Палац відреставрували грантовим коштом Європейського Союзу в межах проекту Вінницької районної ради «Туризм — запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад».
Це багатоцільовий проект для відродження туристичної зони району. Створено інформаційний центр розвитку туризму, проведено чимало навчальних та інформаційних заходів, відремонтовано Жабелівський музей історії села і проведено ремонтно-реставраційні роботи зовнішньої частини палацу Грохольських-Можайських.
«Ставлення до духовної, історичної, культурної спадщини визначає майбутнє кожної нації. Завдяки підтримці наших друзів, партнерів, небайдужих громадян маємо змогу бачити оновлений чудовий палац», — зазначив заступник голови Вінницької облдержадміністрації Ігор Івасюк.