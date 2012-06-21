Палеонтологи зі США знайшли в штаті Північна Дакота велике скупчення скам'янілих решток доісторичних тварин, які загинули практично одночасно, через хвилини після падіння на Землю астероїда, що знищив динозаврів. За їх словами, це перший наочний доказ так званого крейдяно-палеогенового вимирання, що сталося 66 мільйонів років тому.

Буквально на одній і тій же ділянці землі вчені виявили безліч скам'янілих решток риб, скупчених одна на одній і змішаних з обвугленими шматками деревини і хвойними гілками, морських головоногих молюсків амонітів та різних комах, а також кістки ссавців, морських рептилій мозазаврів і частину скелета динозавра – трицератопса.

«Це перше з виявлених ким-небудь скупчення скам'янілих решток великих організмів, що відноситься до крейдяно-палеогенового вимирання», – наводить слова керівника дослідження Роберта Де Пальми газета USA Today.

Вчені описують страшну картину, розповідаючи про те, як загинули всі ці тварини: буквально через кілька хвилин після падіння астероїда в районі сучасної Мексики почався сильний землетрус, що викликав цунамі в шельфовому морі, яке в ті часи розташовувалося на території нинішньої Північної Дакоти. Одночасно з цим з неба почали сипатися каміння та інші уламки, а разом з ними, як дріб, летіли маленькі, всього кілька міліметрів в діаметрі, кульки з розпеченого скла. Вони утворилися через високі температури при падінні астероїда, і палеонтологи тепер знайшли їх серед решток тварин.

Місце знахідки у той час розташовувалося в гирлі річки, і через кілька хвилин після початку землетрусу туди дійшла хвиля з моря висотою до 10 метрів. Вона несла з собою пісок і мул, а також різних морських тварин, які потрапили у цей потік. Хвиля накрила берег, потягнувши з собою ще й сухопутних тварин разом з прибережними деревами, і пішла вгору по руслу річки. Протягом ще 10-20 хвилин з неба продовжували падати каміння і шматки скла, після чого друга хвиля засипала небагатьох уцілілих тварин новим потоком піску і мулу.

«Ми розуміли, що відразу після падіння астероїда відбувалися страшні речі, але вперше нам вдалося побачити своїми очима те, як це виглядало насправді», – підкреслив колега Де Пальми Девід Бернем.

«Люди часто говорять: динозаври загинули від цього удару, але чому тоді ми не знаходимо розкидані всюди рештки? Що ж, ось ми їх і знайшли», – додав він. І хоча скелет динозавра серед знайдених на цей раз скам'янілостей тільки один, та й то неповний, вчені впевнені, що незабаром їм вдасться знайти й інші подібні свідоцтва в інших місцях.

Гіпотеза загибелі динозаврів у результаті зіткнення астероїда з Землею нині є найбільш поширеною в науковому співтоваристві. У результаті за цією подією масового вимирання, яке відбулося на кордоні між крейдяним і палеогеновим періодами, з лиця Землі зникли майже 75% видів живих організмів, які тоді населяли нашу планету.

«Ця подія безпосередньо має відношення до всіх нас, до всіх ссавців на Землі», – пояснює Де Пальма. «Справа в тому, що саме тоді нам, по суті, дісталася ця планета, після падіння астероїда все змінилося назавжди: Земля стала планетою ссавців, а не планетою динозаврів», – додав палеонтолог.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»