Палеонтологи виявили гриби, які дуже схожі на сучасні мухомори, у бурштині віком 99 млн років. Про це повідомляється на сайті Китайської академії наук.
Всі зразки дуже добре збереглися. За словами вчених, це найдавніші гриби на Землі. Раніше такими грибами вважали печериці.
Крім цього, в застиглій смолі виявлені і жуки з сильно розвиненими щелепами, які харчувалися цими грибами.
«Завдяки цій знахідці ми можемо стверджувати, що гриби на Землі з’явилися на 20 млн років раніше, ніж стверджувала сучасна наука», — зазначив у доповіді співробітник академії Хуан Діінов.