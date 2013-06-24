Про це написав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі в День пам’яті захисників України, що відзначається 29 серпня. «Сьогодні ми вшановуємо пам’ять захисників, що загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Від воїнів Русі-України до козаків Сагайдачного й Хмельницького, від Армії УНР до воїнів сьогодення», — наголосив Денис Шмигаль. Він зауважив, що пам’ять про кожного полеглого оборонця, їхню відвагу та стійкість надійно берегтиметься в наших серцях та житиме у вільній, квітучій та незалежній Україні.

Глава уряду нагадав, що рівно вісім років тому під Іловайськом загинули сотні українських військових, сотні були поранені або зникли безвісти. росія порушила домовленість про зелений коридор і віроломно розстріляла колону. Відтоді ворог більше не приховує своє лукаве обличчя. Обличчя терориста, словам і діям якого немає віри. Уся наша віра сьогодні — у захисників України, наголосив глава уряду.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у День пам’яті захисників України подякував у фейсбуці за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. «Насправді щодня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу», — заявив Валерій Залужний. За словами головнокомандувача ЗСУ, не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для рідних були цілим всесвітом, повідомляє Укрінформ.

«Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ. Обіцяю, жодна жертва не стане марною — ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Пам’ятаємо всіх, хто на щитах. Вічна пам’ять Героям!» — наголосив головнокомандувач ЗСУ.