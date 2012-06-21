Цього року святкування 28-ї річниці Незалежності пройде в новому форматі. Головний акцент урочистостей — діти як майбутнє країни. Ранок розпочнеться з ушанування пам’яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу й незалежність країни. Під час ранкової церемонії біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, повідомили в Офісі Президента. Пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих.
Разом з Президентом Володимиром Зеленським участь візьмуть рідні й близькі полеглих захисників незалежності, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та пов’яжуть синьо-жовті стрічки навколо.
Під звук дзвонів на Майдані Незалежності піднімуть Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела. На головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні в сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти.
Крім того, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів. Трохи раніше відбудеться й альтернативний Марш захисників.
«Наша ініціатива аполітична, громадська і несе в собі єдину мету — бути не проти влади, не за владу, не за якогось конкретного політика чи проти політиків. Ми — патріоти України, які хочуть пройтися центральними вулицями міста в День Незалежності й довести нашим побратимам на фронті, перш за все, що ми про них пам`ятаємо, готові до них приєднатися пліч-о-пліч кожного дня», — цитує УНІАН слова члена Ради ветеранів АТО при Міністерстві у справах ветеранів, члена оргкомітету Антона Колумбета.