ПАМ’ЯТКА

застрахованої особи

для отримання одноразової виплати

відповідно до Закону України від 04.12.2020 №1071/ІХ

«Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

1. Право отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають:

наймані працівники, які:

на 10 грудня 2020 року ПРАЦЮЮТЬ за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів;

середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує тридцять тисяч гривень на місяць;

фізичні особи — підприємці, які:

на 10 грудня 2020 року ЗАРЕЄСТРОВАНІ 3 місяці і більше як фізичні особи — підприємці (перевірити факт реєстрації — https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search), та у 2020 році сплатили ЄСВ за себе не менше ніж за 3 місяці;

не є одночасно фізичною особою — підприємцем та найманим працівником.

Перевірка відповідності ОСНОВНОГО виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ здійснюватиметься засобами Порталу ДІЯ автоматично при поданні заяви.

Перевірити зарахування стажу (сплату ЄСВ), розмір заробітної плати можливо за посиланням https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer на вебпорталі Пенсійного фонду України (знадобиться електронний підпис, Bank ID або Mobile ID (GOV ID)).

2. Строки звернення за виплатою

Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 р. включно.

3. Порядок звернення за виплатою

Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється ВИКЛЮЧНО в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Як отримати послугу на порталі?

1. Знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.

2. Зареєструватися чи авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

3. У розділі “Послуги” обрати “Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам”.

4. Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

5. Необхідно підтвердити поточне місце роботи.

6. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. УВАГА — отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

7. Перевірити та надіслати заповнену заяву.

8. Очікуйте повідомлення про зарахування виплати в банк.

Як отримати послугу у застосунку?

1. Завантажити застосунок Дія за посиланням: https://go.diia.app

2. Авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

3. У розділі “Послуги” натиснути “Отримати допомогу”.

4. Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

5. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. УВАГА — отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

6. Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

7. Заповнення заяви

У заяві автоматично формуються:

— реєстраційний номер облікової картки платника податків АБО серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

— адреса місця проживання;

— належність найманого працівника чи фізичної особи — підприємця до категорій осіб, які мають право на виплату одноразової допомоги (підтверджується шляхом проставлення відповідної позначки в заяві).

Застрахованою особою вноситься номер банківського рахунка заявника — за стандартом IBAN (одноразова допомога виплачується виключно на банківський рахунок. У разі відсутності банківського рахунку, його необхідно відкрити у будь-якому обраному банку),

Заява вважається поданою у разі заповнення ідентифікованою особою всіх полів форми.

Відповідальність за недостовірні відомості

У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню.

Якщо особа не поверне кошти добровільно протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення територіального органу Пенсійного фонду про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, вони будуть стягнуті державною виконавчою службою в примусовому порядку.

Рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги буде розміщено на вебпорталі Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer із одночасним SMS повідомленням, за наявності мобільного номеру телефону.