Вчора, 12 вересня, у Ватикані повідомили, що Папа Франциск дав згоду на рішення Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької Єпархії з осідком у Чернівцях. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Нова єпархія об'єднає громади УГКЦ у Чернівецькій області. Чернівецьку Єпархію створять, виокремивши її територію з дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та приєднавши її до складу Івано-Фраківської митрополії.
Першим Єпархом призначений владика Йосафат Мощич, який раніше був Єпископом-помічником Івано-Франківської архиєпархії. Йосафат, якому 16 вересня виповниться 41 рік, є наймолодшим єпископом УГКЦ.
Парафіяни вважають створення Єпархії історичною подією.
Спроби створення офіційних структур УГКЦ на Буковині датуються кінцем XVIII сторіччя, а перший храм було посвячено 1821 року. Греко-католики Буковини спочатку підпорядковувалися Львівському архиєпископові, а після створення Станіславівської єпархії в 1885 році – Станіславівському єпископові. З приходом комуністичної влади громада була змушена діяти в підпіллі.
Після відродження Церкви у 1993 році була створена Коломийсько-Чернівецька єпархія. Коли 2011 року було створено Івано-Франківську митрополію, то Коломийсько-Чернівецька єпархія увійшла до її складу.