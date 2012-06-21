У всьому світі намагаються позбутися паперових пережитків минулого, впроваджуючи електронні послуги. Україна не виняток. Міністерство юстиції розробило та підготувало до другого читання законопроект «Про електронні довірчі послуги» (№4685). Його ухвалення дасть змогу запустити в Україні такі електронні інструменти ідентифікації, як MobileID (сервіс, що дозволяє абонентові використовувати мобільний телефон зі встановленою в ньому SIM-картою як засіб безпечної електронної ідентифікації), BankID (спосіб електронної ідентифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг інтернетом). А ще забезпечить бізнес-сервісами з електронного підтвердження підпису та печатки компанії.
Після ухвалення законопроекту кожен з нас зможе зареєструвати компанію, підписати договір, спрямувати запит і отримати інформацію, що стосується діяльності того чи іншого державного органу.
«В Україні мають з’явитись такі нові інструменти, як електронна ідентифікація — BankID, MobileID. Завдяки початку роботи нових сервісів представникам малого та середнього бізнесу більше не доведеться ходити державними установами, збирати стоси паперів тощо, — наголошує міністр юстиції Павло Петренко. — Усі комунікації з державними органами та партнерами відбуватимуться через смартфон. Так унеможливлюється будь-яка корупційна складова».
Завдяки ухваленню законопроекту спроститься ведення міжнародного бізнесу: вітчизняні компанії зможуть брати участь у тендерних закупівлях країн Євросоюзу, які проводять на електронних майданчиках.
На думку експертів, створення прозорої системи електронних комунікацій дає Україні всі шанси стати однією з найпрогресивніших у сфері ІТ держав.
«Цей закон нам потрібен, щоб наблизитися до розвитку електронної торгівлі в Україні, отримати змогу інтегруватись у ринок ЄС і зробити крок до спрощення ведення бізнесу в нашій країні, — наголосила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. — Особливо це цікаво представникам малого та середнього бізнесу, які після ухвалення законопроекту зможуть вести справи зі смарфона чи планшета. Так істотно зменшиться паперовий документообіг, і не потрібно буде зберігати ці носії документів. У підприємців будуть сертифікати електронних підписів, які сприйматимуть у Євросоюзі (їх там не потрібно буде додатково сертифікувати). Це дасть нашим бізнесменам змогу бути активнішими на європейському ринку послуг і торгівлі».
Ідеться про те, що ухвалення та реалізація цього законопроекту забезпечить виконання Україною одного з важливих регламентів Євросоюзу (910/2014 року «Про електронну ідентифікацію і довірчі послуги в полі електронних транзакцій»). Це одне з прямих зобов’язань України, яке відображене в кількох главах нашої Угоди про асоціацію. Зробивши цей крок, ми не лише виконаємо свої зобов’язання, а й, що важливіше, полегшимо роботу вітчизняних державних установ та бізнесових структур.
«Маємо величезний потенціал спеціалістів, потужну технічну і наукову базу, а найголовніше — бажання українського уряду запроваджувати ці технології у повсякденному житті, — додав міністр юстиції. — Якщо наступного тижня цей законопроект народні депутати підтримають, то вже до кінця року матимемо результат. І оператори мобільного зв’язку, і українські банки вже заявили про готовність повноцінно запроваджувати ці системи».
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначив, що для цифрової економіки цей законопроект, немов дорога. «Без технологічно нейтральної, безпечної та зручної авторизації не буде ні електронного документообігу, ні оплати через телефон, ні міжкордонних легальних транзакцій, — зазначив Максим Нефьодов. — Казати про підтримку вітчизняної економіки та перехід до наукоємного виробництва і не голосувати за цифрову інфраструктуру цинічно. Сподіваюся, всі фракції зрозуміють: тут немає політики, а чиста економіка».