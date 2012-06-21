Учені з Китаю розробили папір, що не горить у вогні і не розмокає у воді. Новий матеріал за своїми характеристиками не має аналогів у світі.
Як зазначає видання «Шанхай жібао», унікальний папір розробила група дослідників на чолі з професором Шанхайського інституту кераміки при Китайській академії наук Чжу Інцзе.
За словами вчених, цей неорганічний папір достатньо еластичний, міцний, не схильний до механічних пошкоджень в екстремальних умовах. Він здатен витримати вплив температури 200 градусів Цельсія.
Структура паперу також дозволяє йому відштовхувати воду навіть у тому випадку, якщо він механічно пошкоджена. На ньому не залишається ніяких слідів при взаємодії з молоком, кавою, соком або чаєм.
Зараз китайські вчені направили запит на отримання патенту на свій винахід. На думку розробників, існує маса варіантів застосування нового матеріалу: від зберігання особливо важливих документів до рекламних щитів на вулицях.