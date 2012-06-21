На Контрактовій площі 17 червня відбудеться захід, присвячений 125-річчю Київського електричного трамвая. Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомляє директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко, передає УНН.
«Особливість цьогорічного «Параду трамваїв» — 20 моделей різноманітних трамваїв (загалом понад 30 одиниць рухомого складу), а також святковий торт та погашення ювілейної марки. Дуже приємно, що саме Київ став містом впровадження першого у Східній Європі електричного трамвая!” — зазначає Д.Левченко.
Далі повідомляється, що цьогорічний захід стане своєрідним святом сімейного відпочинку, адже врахованні побажання всіх категорій мешканців, де кожен знайде дозвілля на власний смак. А дітей чекатиме спеціальна зона з різноманітними активностями.