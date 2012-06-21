Паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану в фіналі чемпіонату світу-2017 і стала переможцем турніру, який відбувся в Аргентині. Це вже п’ята перемога наших футболістів-паралімпійців на світових першостях — до цього українці перемагали у 2001, 2003, 2009 та 2013 роках. На шляху до трофею наші футболісти забили 25 голів, пропустили лише двічі. Та головною перемогою хлопці вважають свій півфінальний матч проти збірної Росії: «синьо-жовті» вели 2:0, проте росіяни змогли зрівняти рахунок. А в серії пенальті сильнішою виявилася наша команда.
Фахівці вважають перемогу закономірною, адже наша збірна понад півтора десятиліття серед найсильніших. Торік вона стала чемпіоном Паралімпіади. А українці гордяться тим, що ці хлопці роблять для держави у цей нелегкий час.