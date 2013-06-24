Верховна Рада України прийняла рішення, яке спростить контрольні процедури при вантажних залізничних перевезеннях між Україною та Республікою Молдова, що в свою чергу дозволить скоротити час вантажних поїздів у русі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За прийняття відповідного закону «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту» народні депутати віддали свої голоси 24 серпня.

Так, внесення змін до угоди дозволить здійснювати транзитні перевезення територією України на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через Україну і Республіку Молдова призначенням на/з станції Джурджулешти та Галац-Ларга (Румунія) без зупинки та проведення на станції Рені прикордонного, митного та інших заходів офіційного контролю.

Це сприятиме збільшенню обсягів перевезень вантажів та пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей – Етулія та Рені – Джурджулешти.

Нагадаємо, що Філія «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» та молдовський залізничний оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) уклали договір, завдяки якому Укрзалізниця зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.