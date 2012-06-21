Верховна Рада на додатковому позачерговому засіданні не внесла зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстраційний номер законопроєкту №3279). Документ направлено на повторне перше читання зі скороченням строків підготовки його до другого читання.
У законопроєкті №3279, зокрема йшлося про тимчасове обмеження зарплат всім посадовцям на час боротьби з коронавірусом – 10 мінімальних зарплат, тобто сума нарахувань обмежувалася десятьма мінімальними зарплатами. Планувалося надання 97,1 млрд грн на додаткові виплати лікарям, на закупівлю апаратів ШВЛ, на маски, на костюми захисту, на тести. Планувалося закладення 31,6 млрд грн, які мали піти на вчасне забезпечення пенсіонерів виплатами, а також підвищення відповідних виплат.
Парламент на додатковому позачерговому засіданні вніс зміни до: деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3268); деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (№3275); деяких законодавчих актів щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення (№3271).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»