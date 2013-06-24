24 серпня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про співробітництво у галузі попередження розповсюдження хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)». Цей документ було укладено 20 років тому — 28 січня 2003 року у Києві. За це рішення проголосували 246 депутатів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«24 серпня 2023 року рівно 1,5 року як наша країна та громадяни потерпають від щоденних атак країни-терориста. За цей час ми чітко усвідомили, що цінності життя в росії не існує. Тому досі чинна угода про об’єднання зусиль з рф у запобіганні та боротьбі з ВІЛ виглядає як своєрідне блюзнірство. Міністерство охорони здоров’я системно працює над виходом України з усіх міжнародних актів у сфері охорони здоров’я, які пов’язують нашу державу договірними зобов’язаннями з країнами СНД, білоруссю та російською федерацією. Дякуємо Парламенту, що оперативно підтримує кожну таку ініціативу», — прокоментувала заступник Міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко.

Під час свого виступу у Верховній Раді вона зазначила: «Щодня ми втрачаємо наших воїнів, цивільних, дітей. Щодня українці втрачають здоровʼя і життя за свій вибір бути незалежними, за вибір бути європейцями. Коли ми щодня платимо таку ціну, ми не маємо права залишатися в договірних відносинах з країною-агресором».